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В Госдуме призвали остановить вывоз вакцин от COVID за рубеж 

Ura.Ru 43 минуты назад
Депутат призвал остановить вывоз вакцин от COVID-19 за рубеж
Фото: ТАСС
Российским властям необходимо ввести мораторий на вывоз отечественной вакцины от коронавируса за рубеж до тех пор, пока ей не будут в полной мере обеспечены все отечественные регионы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Сергей Натаров.

«Необходимо ввести временный мораторий на вывоз вакцин российского производства за рубеж, пока более половины желающих не будут привиты», — написал Натаров в своем telegram-канале.

По его словам, в настоящее время регионы испытывают острую нехватку российских вакцин. В качестве примера Натаров привел Красноярский край и Туву, где количество желающих пройти вакцинацию жителей превышает запасы вакцин.
Депутат также призвал региональные власти усилить разъяснительную работу с населением. Он отметил, что каждый житель страны должен иметь исчерпывающую информацию, дабы принять решение ставить прививку, или нет.
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Политика , Сергей Натаров , Госдума , ЛДПР
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