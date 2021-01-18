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Москва

Путин потребовал доработать план достижения нацпроектов 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
Путин потребовал доработать план достижения нацпроектов
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил правительству доработать до 1 февраля Единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Об этом говорится в поручении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
«Правительству РФ доработать проект Единого плана и представить его на рассмотрение Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в поручении.
В документе отмечается, что необходимо уточнить целевые значения показателей национальных целей развития Российской Федерации по итогам 2020 года и скорректировать ежегодное значение показателей, «исходя из необходимости достижения качественного улучшения по сравнению с уровнями 2018 года и значительного прогресса в период до 2024 года».
Как сообщал «Рамблер», ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на реализацию Единого плана по достижению национальных целей развития России будет выделено более 39 триллионов рублей.
Глава кабмина также подчеркнул, что в 2020 году реализация национальных проектов не прерывалась. В пример он привел улучшение жилищных условий 65 тысячами семей с помощью льготной ипотеки и создание в дошкольных организациях около 30 тысяч дополнительных мест для детей до трех лет.
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Комментарии 1
Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
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