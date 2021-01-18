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Чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию 

News.ru 51 минуту назад
Чиновников могут освободить от ответственности за коррупцию
Фото: РИА Новости
Совет Госдумы планирует принять к рассмотрению законопроект, подготовленный правительством РФ, об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения, если они были совершены по независящим от человека обстоятельствам.
Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признаётся следствием независящих от него обстоятельств, — цитирует «Коммерсант» пояснительную записку законопроекта.
Форс-мажорными могут быть признаны чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица, которых нельзя было ожидать или избежать, либо которые нельзя было преодолеть». В пример приводятся стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.

Речь может идти о провокациях, когда человек принимает решение в рамках своей компетенции и совершенно не подозревает, что тут может быть заложен конфликт интересов. Допустим, он решает принять кого-либо на работу, не зная, что соискатель состоит в родстве, например, с курирующим заместителем, — пояснил член профильного комитета Госдумы Анатолий Выборный.

Определять, действительно ли чиновник не смог соблюсти антикоррупционные требования в силу непреодолимых обстоятельств, возложено на комиссию по соблюдению требований к служебному поведению.
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Юристы считают идею этого законопроекта разумной, так как она содержится в рекомендациях Минтруда. При этом некоторые эксперты полагают, что эта норма избыточна, так как институт освобождения от ответственности при форс-мажоре или иных обстоятельствах непреодолимой силы существовал и ранее.
Соответствующие поправки в несколько профильных законов депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении в марте.
Как писал NEWS.ru, руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области и глава территориального управления (ТУ) Росимущества по региону стали фигурантами уголовных дел. Их подозревают во взяточничестве. В отношении двух должностных лиц, в зависимости от предполагаемой роли каждого в преступной схеме, возбуждены дела по части 5 статьи 291 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершённое в особо крупном размере) и части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
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Комментарии 19
Политика , Анатолий Выборный , Росимущество , Минтруд , Госдума , Правительство РФ
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