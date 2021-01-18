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Москва

Захарова ответила на выпад советника Байдена по Навальному 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Захарова ответила на выпад советника Байдена по Навальному
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала советнику нового президента США Джо Байдена Джейку Салливану заняться проблемами в своей стране, а не рассуждать об аресте Алексея Навального. Об этом она заявила в Facebook.
«Рамблер» писал, что Навальный был задержан вечером 17 января после того, как прилетел в Москву из Берлина. Ранее ФСИН объявила Навального, у которого есть две судимости, в розыск, в связи с тем, что он неоднократно нарушал правила отбывания условного срока и перестал отмечаться у инспекторов.
Мария Захарова, сославшись на СМИ, привела слова Салливана, который призвал освободить Навального.

«Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — подчеркнула Захарова.

Летом прошлого года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с резким ухудшением самочувствия. Впоследствии его перевезли в клинику в Берлине. После чего власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
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Политика , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Мария Захарова , МИД , ФСИН
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