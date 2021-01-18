Захарова ответила на выпад советника Байдена по Навальному 

«Рамблер» писал, что Навальный был задержан вечером 17 января после того, как прилетел в Москву из Берлина. Ранее ФСИН объявила Навального, у которого есть две судимости, в розыск, в связи с тем, что он неоднократно нарушал правила отбывания условного срока и перестал отмечаться у инспекторов.

Мария Захарова, сославшись на СМИ, привела слова Салливана, который призвал освободить Навального.

«Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — подчеркнула Захарова.

Летом прошлого года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с резким ухудшением самочувствия. Впоследствии его перевезли в клинику в Берлине. После чего власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».