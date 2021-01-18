Пушков рассказал о планах Байдена использовать Украину против РФ

По его словам, новая американская администрация задействует Украину как один из своих козырей против России и будет активизировать взаимодействие с украинскими властями. Пушков предположил, что США могут усилить военное сотрудничество с Киевом.

Сенатор рассказал, что, вероятно, Байден и его команда попытаются подготовить почву для создания американской военной базы на территории Украины. Парламентарий добавил, что, возможно, Вашингтон также начнет предоставлять Украине не только оборонительное, но и наступательное оружие.