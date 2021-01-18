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Москва

Захарова посоветовала зарубежным комментаторам по Навальному уважать международное право 

ТАСС 21 минуту назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам, опубликовавшим заранее заготовленные комментарии по ситуации с Алексеем Навальным, уважать международное право и законодательство Российской Федерации.

"Что хочется сказать господину [советнику президента США Джозефа Байдена Джейку] Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", — написала она в воскресенье на своей странице в Facebook.

Ранее Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению Алексея Навального, задержанного в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Джейк Салливан , Джозеф Байден , Мария Захарова , МИД , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , США
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