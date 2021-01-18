"Что хочется сказать господину [советнику президента США Джозефа Байдена Джейку] Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", — написала она в воскресенье на своей странице в Facebook.