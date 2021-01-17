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Москва

В Госдуме ответили на слова Шредера о причинах возвращения Крыма в Россию 

Вечерняя Москва 1 час назад
Настоящая причина возвращения Крыма в Россию — желание жителей полуострова вернуться домой, а не расширение НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
По его словам, жители Крыма мечтали об этом с 1992 года.
Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что возвращение Крыма в состав России произошло из-за расширения НАТО. При этом Шредер считает, что полуостров был возвращен «с нарушением международного права».
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Дмитрий Белик в ответ на это сообщил, что бывший канцлер только поверхностно знает о ситуации на полуострове, происходившей с 1992 по 2014 год.

— Без сомнения, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские «ценности» и открыто выступали в поддержку России и ее политики, — цитирует депутата РИА Новости.

Он добавил, что крымчане в штыки воспринимали сближение Украины и НАТО, потому что они — часть российской нации.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.
Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».
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Политика , Видео , Дмитрий Белик , Герхард Шредер , ООН , Госдума , НАТО , РИА Новости
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