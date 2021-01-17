По его словам, жители Крыма мечтали об этом с 1992 года.

Герхард Шредер Ранее бывший канцлер Германии заявил , что возвращение Крыма в состав России произошло из-за расширения НАТО. При этом Шредер считает, что полуостров был возвращен «с нарушением международного права».

Дмитрий Белик в ответ на это сообщил, что бывший канцлер только поверхностно знает о ситуации на полуострове, происходившей с 1992 по 2014 год.

— Без сомнения, расширение НАТО было раздражителем, но мы, жители полуострова, в принципе не воспринимали навязываемые нам украинские «ценности» и открыто выступали в поддержку России и ее политики, — цитирует депутата РИА Новости.

Он добавил, что крымчане в штыки воспринимали сближение Украины и НАТО, потому что они — часть российской нации.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.