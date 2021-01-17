Запад удивлен, что Россия создала эффективную вакцину от COVID-19, заявил член исполкома Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куксо. По его словам, предрассудки мешают западным странам осознать факт "возвращения России в высшую фармацевтическую лигу".

Создание Россией вакцины «Спутник V» от коронавируса COVID-19 стало следствием богатой истории научных разработок российскими учеными, пишет испанское издание французской газеты Le Monde diplomatique в статье за авторством члена исполкома Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куксо.

Однако из-за языковых, культурных и политических различий с Россией большинство российских инициатив воспринималось с подозрением на Западе, который теперь удивлен объявлением о создании «Спутника V», указывается в заметке.

«Однако, помимо этих предрассудков и геополитических движений, есть история и факты. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи с 1980-х годов работает с аденовирусом, особым типом вируса, на котором основана вакцина «Спутник V», — напоминается в статье.

Ранее этот научный институт, расположенный в Москве , уже разработал вакцины против вируса Эбола и коронавируса MERS (ближневосточный респираторный синдром). Россия продемонстрировала способность самостоятельно разработать лекарство, которое могло бы подавить пандемию, поясняет Куксо.

«Это символизирует возвращение России в высшую фармацевтическую лигу», — приводит автор слова дипломата Жана де Глиниасти из Французского института международных и стратегических отношений.

В материале также упоминается, что вакцина «Спутник V» распространяется по всему миру, прививки будут сделаны в России, Аргентине, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Венесуэле и Боливии.

«Возможно, как это случилось с американо-советской вакциной против полиомиелита, через 50 лет никто не вспомнит об этих подозрениях [Запада против всего российского], более политических, чем научных», — резюмирует автор.

Как сообщили в фонде, регистрация была выполнена по ускоренной процедуре без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что регистрация «Спутника V» в Парагвае показывает рост заинтересованности стран Латинской Америки «в безопасной и эффективной российской вакцине» против COVID-19.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время «Спутник V» получит одобрение в ряде других государств региона, и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией», — добавил он.

В Сантьяго также заинтересовались российской вакциной — представители МИД Чили провели удаленную встречу с институтом им. Гамалеи по препарату «Спутник V», сообщил пресс-секретарь посольства РФ Денис Винокуров.

Дипломат рассказал, что встреча была организована «с целью достижения соглашения, которое позволит передавать информацию о результатах вакцины „Спутник V“ чилийским ученым».

Кроме того, РФПИ и бразильский фармацевтический гигант União Química договорились о поставках в Бразилию 10 млн доз вакцины «Спутник V».

Аллы Самойловой. Иностранные вакцины от коронавируса, в том числе компании Pfizer , также могут появиться в России — после подтверждения их качества и официальной регистрации, приводит ТАСС слова руководителя Росздравнадзора

«Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы», — сказала она.

Самойлова подчеркнула, что нет никаких препятствий для входа иностранных вакцин на российский рынок.

Стоит отметить, что директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил создание однокомпонентной вакцины от коронавируса нового типа. Он подчеркнул, что главным при разработке такой вакцины будет обеспечение длительной защиты организма от вируса.

«Надо, чтобы вакцина по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев», — заявил ученый.

Эксперт пояснил, что в настоящее время нет четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая сможет защищать от коронавируса в течение нескольких лет.