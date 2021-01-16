Жириновский озвучил цену, за которую готов купить памятник Аленке 

Глава ЛДПР Владимир Жириновский примет участие в аукционе, на котором выставлен памятник Аленке из Новоронежа. Однако он готов отдать за скульптуру только 200 тысяч рублей, а не миллион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Жириновского, цена в 1 миллион рублей не совсем справедлива.

«Мы бы купили ее тысяч за 200. Получается, что сначала все её отвергли, объявили уродливой, но на торги выставили за огромные деньги. С чего вдруг?», — написал политик.

Памятник героине русских сказок Аленке был установлен в Нововоронеже в середине декабря. Скульптура, которую местные жители сравнили с персонажем фильма ужасов, моментально стала героем мемов. В результате администрация города приняла решение демонтировать его и отправить на хранение в муниципальное предприятие.

Однако Жириновский в своем telegram-канале написал, что памятник вовсе не уродливый. Он распорядился повесить на дверь его приемной фотографию неоднозначного произведения.