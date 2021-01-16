Работа в идеальный шторм 

Главное — удалось удержать под контролем ситуацию в экономике в условиях пандемии и падения нефтяных цен. В марте такое сочетание называли «идеальным штормом». Теперь видно, что экономика этот шторм преодолела с минимальными потерями. Конечно, ситуация непростая — по данным Минэкономразвития , в 2020 году ВВП России сократился на 3,8 процента, Всемирный банк дает примерно ту же оценку — 4 процента. Но для сравнения — образцовая для Евросоюза экономика Германии «упала» на 5,4 процента, Франции — на 9 процентов, Великобритании — еще больше (оценки разнятся; министр финансов Риши Сунак прогнозирует спад на 11,3 процента, есть и более пессимистичные оценки). Все эти страны покупают нефть и должны были выиграть от падения цен.

В чем секрет российского результата? В рациональном подходе к локдаунам, когда еще весной ставка была сделана на сочетание медицинского и экономического приоритетов. В итоге удалось сдержать пандемию в самый напряженный момент, не допустив перегрузки системы здравоохранения, и при этом сохранить работающую промышленность. Осенью, во время второй волны, уже локдаунов не было — удалось ограничиться более эластичными решениями.

С помощью мер поддержки удалось сохранить жизнеспособную часть малого бизнеса. В последние недели я побывал в Малоярославце, Серпухове и поселке Заокский Тульской области . Везде малый бизнес активно работал, никаких голых витрин, заколоченных окон и прочих страшилок, получивших распространение минувшей весной. Поддержка продолжается — уже в нынешнем месяце Мишустин объявил о снижении процента по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан — с 8,5 до 7 процента годовых. Разумеется, ситуация для малого бизнеса остается непростой — оказание ему помощи, создание стимулов для возрождения — одна из приоритетных задач для правительства.

По словам главы РСПП Александра Шохина, эффективные меры поддержки бизнеса в эпоху распространения коронавируса позволили экономике России адаптироваться в условиях текущего кризиса, продемонстрировав, «что особенно важно, способность к развитию в любых, даже самых экстремальных условиях». Действительно, правительство, начав с мер по развитию экономики (для чего оно и было сформировано), хотя и было вынуждено отвлечься на экстраординарные решения по борьбе с пандемией, но в короткие сроки вернулось к целям развития.

Тем более, что пандемия — это не только беда, но и шанс. Например, на развитие отечественной медицинской промышленности. В конце прошлого года Мишустин принял участие в запуске первой очереди нового завода фармкомпании «Активный компонент» в городе Пушкине. Современное высокотехнологичное производство будет выпускать 100 видов фармацевтических субстанций, включая противоковидные, без закупки импортных компонентов. В ближайшие недели в технополисе «Москва» будет открыт современный фармацевтический завод, где будет производиться около 10 млн единиц вакцины «Спутник V» в месяц. Это тем более важно потому, что Россия вырвалась в число лидеров «гонки вакцин», став одной из считанных стран, у которых уже в 2020 году появилась собственная вакцина, уже вышедшая на мировой рынок.

Начата реализация долгое время откладывавшегося крупнейшего инфраструктурного проекта современной России — строительства скоростной автомагистрали М12 «Москва — Казань». Ввести дорогу в эксплуатацию планируется уже в 2024 году. Этот проект не только позволит доехать из Москвы в Казань всего за шесть с половиной часов вместо нынешних 12-13, но и поможет стимулировать спрос в экономике, что должно увеличить темпы ее роста (а рост ожидается уже с нынешнего года — это консенсусный прогноз как российских, так и зарубежных экспертов), а также дать толчок развитию регионов.

Правительство приняло решение создать две новые особые экономические зоны со сниженными налогами для бизнеса, призванные также дать импульс для развития регионов — только на этот раз сибирских. Одна из них — в Омске — будет носить название «Авангард». Там будут расположены нефтехимические предприятия — планируется привлечь в регион около 23 млрд рублей в качестве инвестиций. Вторая — «Красноярская технологическая долина» — будет включать производителей промышленного оборудования; планируемый объем инвестиций — более 16 миллиардов.

Для задач экономического роста переориентируется и налоговая политика. Осенью по инициативе Минфина был принят закон, который отменяет ряд льгот по налогообложению нефтяников. В то же время обсуждается возможность предоставления им новых льгот — но целевых, для работы в Арктической зоне, и только в обмен на инвестиции при правительственном контроле за выполнением инвестиционных обязательств. Таким образом, правительство противостоит и лоббизму («льготы без условий»), и догматизму («никаких льгот»).

Развитие невозможно без институтов — и в конце года была проведена масштабная реорганизация многочисленных созданных в разное время институтов развития. При этом ряд ключевых структур берет в управление ВЭБ.РФ, что сохраняет их рыночный характер. Институты становятся более компактными, ликвидируется дублирование — так, у государства сейчас есть две лизинговые компании со сходными функциями, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «ВЭБ-лизинг» , теперь они объединяются в одну. Также пройдет слияние МСП Банка и Банка ДОМ.РФ. До 31 января будет утверждена методика расчета ключевых показателей эффективности институтов развития, необходимых для обеспечения национальных целей — «фирменным стилем» Мишустина являются короткие сроки реализации принятых решений и требовательность к исполнителям.

Более компактной становится и государственная служба, причем не за счет механических сокращений штатов, оборачивающихся, согласно закону Паркинсона, их расширением, а с помощью рационального соотношения начальников и подчиненных — число первых будет приведено в соответствие с количеством вторых. Активнее внедрятся цифровизация, направленная на улучшение коммуникации между государственными учреждениями и гражданами. В 2020 году цифровизация уже помогла сохранить в рабочем состоянии — в условиях ковидных ограничений — и образовательный процесс, и оказание государственных услуг, и ее возможности как инструмента развития только начинают раскрываться. Таким образом продолжается эволюционное развитие — без революций и застоя — и стимулируется экономический рост.