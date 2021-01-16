Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Входящий в топ-менеджент «Роснефти» Шредер раскритиковал Россию 

Ura.Ru 29 минут назад
Шредер раскритиковал Россию за хакерские атаки
Фото: Reuters
Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер заявил, что Россия перешла границы, которые нельзя было переходить. Среди таких случаев он назвал возвращение в состав РФ Крыма и хакерские атаки на Бундестаг, которые якобы были организованы Кремлем.

«Впервые бывший канцлер Герхард Шредер значительно дистанцировался от президента России Владимира Путина», — пишет t-online, ссылаясь на интервью Шредера немецкому журналу Spiegel.

Шредер считает, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Он назвал это «явным нарушением международного права».
Также он обвинил российскую сторону в том, что она поддерживает отношения с ультраправой политической партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Он добавил, что хакерская атака на Бундестаг была совершена российскими хакерами. При этом Шредер отверг идею о введении новых санкций против России.
Россия ответила на санкции ЕС против ГРУ за кибератаки на бундестаг
Герхард Шредер был федеральным канцлером Германии с 1998 по 2005 год. В сентябре 2017 года он получил должность председателя совета директоров «Роснефти». Экс-канцлер неоднократно выступал против введения санкций против России, передает агентство Nation News. Также он обвиняет США в том, что введенные ими санкции против «Северного потока — 2» являются вмешательством во внутренние дела Германии, пишет «Национальная служба новостей».
Видео дня. Кому достанется «Ералаш» после смерти Грачевского
Ura.Ru: последние новости
Жириновский сравнил Трампа с Лениным Жириновский сравнил Трампа с Лениным «Известия»: два замглавы Минфина РФ уйдут в отставку. Среди них — экс-глава Пенсионного фонда «Известия»: два замглавы Минфина РФ уйдут в отставку. Среди них — экс-глава Пенсионного фонда Сенатор Пушков объявил о реальной угрозе для суверенитета России Сенатор Пушков объявил о реальной угрозе для суверенитета России
Комментарии 37
Политика , Владимир Путин , Герхард Шредер , Бундестаг , Роснефть , Spiegel
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение