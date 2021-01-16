Шредер раскритиковал Россию за хакерские атаки

Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер заявил, что Россия перешла границы, которые нельзя было переходить. Среди таких случаев он назвал возвращение в состав РФ Крыма и хакерские атаки на Бундестаг, которые якобы были организованы Кремлем.

«Впервые бывший канцлер Герхард Шредер значительно дистанцировался от президента России Владимира Путина», — пишет t-online, ссылаясь на интервью Шредера немецкому журналу Spiegel.

Шредер считает, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Он назвал это «явным нарушением международного права».

Также он обвинил российскую сторону в том, что она поддерживает отношения с ультраправой политической партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Он добавил, что хакерская атака на Бундестаг была совершена российскими хакерами. При этом Шредер отверг идею о введении новых санкций против России.

Герхард Шредер был федеральным канцлером Германии с 1998 по 2005 год. В сентябре 2017 года он получил должность председателя совета директоров «Роснефти». Экс-канцлер неоднократно выступал против введения санкций против России, передает агентство Nation News. Также он обвиняет США в том, что введенные ими санкции против «Северного потока — 2» являются вмешательством во внутренние дела Германии, пишет «Национальная служба новостей».