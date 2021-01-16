Мишустин утвердил расширение границы ТОР «Камчатка» 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границы территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" для запуска новых инвестиционных проектов.

"Решение позволит ввести в эксплуатацию новые мощности по рыбопереработке, а также разместить в бухте Бабья стоянку для морского транспорта. Ожидается, что благодаря этому будет создано более 400 рабочих мест, а объем частных вложений превысит 180 млн рублей", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По данным кабмина, резидентам территорий опережающего развития доступен большой перечень льгот и преференций, среди которых сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан.

30 ноября 2020 года Мишустин утвердил расширение границ территории опережающего развития "Камчатка" для создания международного соколиного центра.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, сегодня в рамках ТОР "Камчатка" проекты реализуют 109 резидентов. Общий объем заявленных инвестиций — более 141 млрд рублей. Планируется, что будет создано около 10 тыс. новых рабочих мест, из которых уже появились более 4,8 тыс.