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Москва

Медведев: социальные потрясения в США привели к токсичности страны даже для союзников 

ТАСС и ещё 3 45 минут назад
Медведев заявил о токсичности США даже для союзников
Фото: РИА Новости
Серьезные социальные потрясения, через которые проходит американское общество, приводят к непредсказуемости дальнейших действий страны на мировой арене и ее токсичности даже для союзников. Такое мнение выразил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в опубликованной в субботу на сайте ТАСС статье.

"Непредсказуемость дальнейших действий США на международной арене, некая токсичность этой страны даже для союзников и партнеров — следствие тех серьезных социальных потрясений, через которые проходит американское общество", — считает Медведев.

По его оценке, эту внутреннюю и внешнюю нестабильность "в значительной степени порождает неуклюжая, безнадежно устаревшая избирательная система, без серьезных изменений перекочевавшая из XVIII века в современность".

"И последние выборы стали не политической конкуренцией идей, которой так всегда гордились США, а противоборством двух кампаний ненависти", — заметил замглавы Совбеза.

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Политика , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , США
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