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Москва

Берлин ответил на запросы Москвы по Навальному 

News.ru 18 минут назад
Берлин ответил на запросы Москвы по Навальному
Фото: David Hutzler/dpa/Global Look Press
Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному. Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ передало Москве протоколы допроса Навального прокуратурой Берлина, однако какой-либо медицинской информации Москве не передавалось.
Об этом рассказал представитель Министерства юстиции ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального, — отметил представитель Минюста.

Чиновник уверяет, что официальный Берлин дал ответы на все запросы Москвы, которые делались в августе и сентябре 2020 года. Отказ в медицинской информации он объяснил немецкими нормами, которые делают данные о состоянии здоровья человека подлежащими «особенно строгой защите».
Ранее NEWS.ru сообщал, что комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека собирается заслушать по видеосвязи Алексея Навального в ходе заседания, посвященного его отравлению. Слушания в формате видеоконференции организуются 19 января 2021 года. Уточняется, что среди участников встречи также должен присутствовать ведущий расследователь онлайн-портала bellingcat Христо Грозев.
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Комментарии 18
Политика , В мире , Христо Грозев , Алексей Навальный , Минюст РФ , Deutsche Welle , Bellingcat , Берлин , Германия , Москва
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