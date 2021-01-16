Берлин ответил на запросы Москвы по Навальному 

Германия ответила на четыре правовых запроса России по Алексею Навальному . Федеральное ведомство по делам юстиции ФРГ передало Москве протоколы допроса Навального прокуратурой Берлина, однако какой-либо медицинской информации Москве не передавалось.

Об этом рассказал представитель Министерства юстиции ФРГ, сообщает Deutsche Welle.

Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального, — отметил представитель Минюста.

Чиновник уверяет, что официальный Берлин дал ответы на все запросы Москвы, которые делались в августе и сентябре 2020 года. Отказ в медицинской информации он объяснил немецкими нормами, которые делают данные о состоянии здоровья человека подлежащими «особенно строгой защите».