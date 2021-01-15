МИД объявил о выходе России из Договора по открытому небу

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.