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Москва

МИД РФ осудил осквернение памятника красноармейцам в Чехии 

ИА Regnum 21 минуту назад
МИД России осудил осквернение памятника красноармейцам в Чехии
Фото: РИА Новости
Россия решительно осуждает акт вандализма в отношении памятника красноармейцам в Чехии, заявила 15 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы решительно осуждаем совершенные 5 января в пригороде чешского города Острава возмутительные акты вандализма в отношении памятника красноармейцам, которые освобождали этот регион в апреле 1945-го», — сказала Захарова.

Он добавила, что Москва рассчитывает на привлечение виновных к ответственности.
В МИД рассказали об отношениях с Чехией после сноса памятника Коневу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин заявил, что Чехия до сих пор не ответила на предложение Москвы провести двусторонние консультации после инцидента со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
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Политика , Мария Захарова , Иван Конев , МИД , Москва , Острава , Прага , Чехия
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