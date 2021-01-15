МИД России осудил осквернение памятника красноармейцам в Чехии

«Мы решительно осуждаем совершенные 5 января в пригороде чешского города Острава возмутительные акты вандализма в отношении памятника красноармейцам, которые освобождали этот регион в апреле 1945-го», — сказала Захарова.

Он добавила, что Москва рассчитывает на привлечение виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин заявил, что Чехия до сих пор не ответила на предложение Москвы провести двусторонние консультации после инцидента со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.