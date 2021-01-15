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«Пример честности, открытости»: глава ЛДПР назвал Трампа политиком будущего 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Глава ЛДПР назвал Трампа политиком будущего
Фото: Владимир Жириновский/vk.com
Будущее мировой политики за такими личностями, как Дональд Трамп. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в открытом обращении к американскому президенту, чьи полномочия истекают в эти дни.
Своё послание глава либерал-демократов обнародовал в своём Telegram-канале на русском языке. Он посоветовал Трампу не отчаиваться. По мнению российского политика, тот ещё вернётся в Белый дом, так как народ Америки «обязательно снова изберёт его президентом».
Трамп оставил «огромный след в истории всего человечества», считает Жириновский. Поэтому, уверен он, «у всех граждан планеты Земля» тот оставляет «самое положительное впечатление».

Держитесь и крепитесь, копите силы. С вами сегодня все демократы Земли, все люди доброй воли, все, кто хотят настоящей демократии и настоящей защиты прав человека, настоящей свободы, — написал Жириновский.

Он выразил уверенность, что у Трампа ещё «будут все возможности, чтобы сделать США более значимым государством», ведь он демонстрирует «пример честности, открытости» всему миру.
Трамп стал президентом США в январе 2017 года. Политические оппоненты обвиняли его в связях с Россией, в то время как Белый дом и Кремль неоднократно утверждали, что это ложь. Президентство Трампа сопровождалось многочисленными скандалами и разрывом важнейших международных соглашений, в том числе в сфере контроля за вооружениями.
Трамп оказался единственным политиком в истории страны, дважды подвергнутым процедуре импичмента.
Инаугурация нового американского лидера Байдена назначена на 20 января. Как писал NEWS.ru, американские спецслужбы ведут подготовку к пресечению возможных акций со стороны населения. Стало известно, что помешать церемонии рассчитывают экстремисты.
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Политика , Владимир Жириновский , Дональд Трамп , ЛДПР , США
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