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Начали действовать штрафы за хамство чиновников 

Российская Газета 32 минуты назад
Начали действовать штрафы за хамство чиновников
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Вступил в силу закон о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, "с хамством необходимо бороться, от кого бы оно ни исходило".
Авторами проекта выступили глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Согласно новому закону, за оскорбления граждан представителей власти будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае — до двух лет. Также введены штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении — от 100 до 150 тысяч. Документ касается лиц, замещающих государственную или муниципальную должность, а также тех, кто находится на "гражданской службе".
Закон также увеличивает административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — с 500 тыс. до 700 тыс. рублей.
Также будет установлена административная ответственность за клевету в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн руб. Под клеветой имеется в виду распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

— С хамством необходимо бороться, от кого был оно ни исходило, — заявил, комментируя изменения, спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Но если говорить о чиновниках, о тех, кто представляет власть, им больше дано, с них больше спрос. Но нам надо принимать законы и решения, которые бы и хамство, и оскорбления привели к минимуму.

Таких оскорбительных заявлений, по его словам, очень много, причем они звучат и через социальные сети, и в диалогах. "Это плохой пример подрастающему поколению, — считает Володин. — Мы можем далеко зайти с этим. Поэтому давайте себя спрашивать и покажем пример в этом всем".
Глава нижней палаты также отметил, что "социальные сети стали, фактически, теми же СМИ".

"И некоторые из них намного популярнее как раз за счет хайпа, за счет матерщины, — добавил он. — Чего греха таить, некоторые из нас используют эти словечки, а дальше дети будут также себя вести, а дальше перейдем на этот язык все вместе. Что хотим продемонстрировать?"

Принятым законом уточняется, что оскорбление — это унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности". Штрафы за публичные оскорбления будут распространяться в том числе на высказывания, допущенные "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных". Помимо этого, к публичным оскорблениям, в том числе через СМИ, приравниваются и оскорбления в интернете.
Один из авторов Александр Хинштейн рассчитывает, что закон станет "серьезным ступором" и заставит чиновников "задуматься, прежде чем позволять себе какие-то непочтительные, оскорбительные, унижающие честь и достоинство реплики", а также недостойное поведение в отношении граждан.
Важно, что ответственность для чиновника будет наступать и в тех случаях, если он находится не только на своем рабочем месте, но и "в огороде, в очереди и в социальных сетях", пояснил глава комитета.
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Комментарии
Политика , Андрей Турчак , Александр Хинштейн , Вячеслав Володин , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации
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