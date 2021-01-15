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Москва

Стало известно о смене директора ФСО 

Lenta.ru 25 минут назад
Директор ФСО покинет пост
Фото: РИА Новости
В Федеральной службе охраны (ФСО) России сменится директор — Дмитрий Кочнев покинет свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на несколько источников в спецслужбе.
Они утверждают, что он уже написал заявление об увольнении. Временно исполняющим обязанности (врио) руководителя назначен первый замдиректора ФСО Олег Климентьев.
Издание пояснило, что кадровые перестановки связаны с тем, что Кочнев переходит на работу в ФСБ России.
Новым директором, по мнению источников, станет 56-летний руководитель службы безопасности президента (замдиректора ФСО) Алексей Рубежной. Как подчеркивает газета, ранее, в 2016 году, он занял эту должность также после Кочнева.
Алексей Рубежной — выходец из группы спецназа ФСБ России «Альфа». Он также возглавляет высший наблюдательный совет федерации бокса страны. Дмитрий Кочнев в 2015 году стал заместителем директора ФСО — начальника Службы безопасности президента, а в 2016 — директором службы охраны.
ФСО еще не подтвердило информацию о кадровых перестановках.
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Комментарии 26
Политика , Дмитрий Кочнев , Олег Климентьев , ФСБ , Совет Федерации , Федеральная служба охраны
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