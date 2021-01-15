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Пушков предрёк Байдену скорый импичмент 

News.ru и ещё 7 48 минут назад
В России предрекли Байдену скорый импичмент
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совфеда Алексей Пушков не исключил, что избранный лидер США Джо Байден вскоре столкнётся с ситуацией, когда встанет вопрос об импичменте, как у его предшественника на посту президента Дональда Трампа.

Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернётся к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию, — написал сенатор в Telegram-канале.

О планах поднять вопрос импичмента Байдену сразу после его инаугурации уже заявила новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканцев. Пушков при этом отметил, что отправить Байдена в отставку невозможно до выборов в конгресс 2022 года, поскольку у представителей Республиканской партии нет большинства в палате представителей.

Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента, — выразил мнение сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больше половины американцев поддерживают импичмент Дональда Трампа. 56% граждан Соединённых Штатов считают, что он должен быть немедленно отстранён от своего поста, свидетельствуют данные социологического опроса. Неделей раньше такого мнения придерживались только 51% респондентов.
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Комментарии
Политика , В мире , США , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Совет Федерации
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