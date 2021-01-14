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Москва

Летного директора «Аэрофлота» Игоря Чалика назначили замминистра транспорта 

ТАСС 28 минут назад
Чалик назначен замминистра транспорта
Фото: РИА Новости
Заместитель генерального директора "Аэрофлота" — летный директор Игорь Чалик назначен замминистра транспорта, курирующим авиационную отрасль. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса. При этом руководитель Росавиации Александр Нерадько, на данный момент занимающий пост первого заместителя и курирующий отрасль, продолжит работу в Росавиации.

"В связи с административной реформой решением правительства РФ на должность заместителя министра транспорта, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот РФ Игорь Чалик. Александр Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Росавиации", — сообщили в пресс-службе.

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Политика , Игорь Чалик , Александр Нерадько , Росавиация , Аэрофлот , Минтранс РФ , Правительство РФ
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