Чалик назначен замминистра транспорта

"В связи с административной реформой решением правительства РФ на должность заместителя министра транспорта, курирующего авиационную отрасль, назначен заслуженный пилот РФ Игорь Чалик. Александр Нерадько продолжит работу в качестве руководителя Росавиации", — сообщили в пресс-службе.