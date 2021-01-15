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Москва

МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу 

ИА Regnum и ещё 56 55 минут назад
МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу
Фото: ТАСС
Россия участвовала в Договоре по открытому небу до тех пор, пока в этом был смысл: однако после выхода из соглашения США ситуация изменилась, участие в договоре стало угрожать интересам РФ, сообщили 15 января в пресс-службе российского МИД.
Комментируя решение Москвы выйти из Договоре по открытому небу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

«Участие США в договоре и возможность наблюдения за американской территорией было одним из важнейших условий его вступления в силу».

Российский дипломат отмечает, что, хотя Вашингтон позволял себе нарушать договор, Москва продолжала выполнять свои обязательства по нему. Даже когда США вышли из соглашения, «Россия предприняла максимум возможных усилий по спасению договора».
Москва предложила тем странам, что остались участниками договора, гарантировать соблюдение ими своих обязательств о непередаче Вашингтону данных, получаемых во время наблюдательных полётов над Россией.
Тогда же Россия запросила у этих оставшихся участников соглашения дать возможность наблюдения всей их территории, в том числе находящиеся там американских военных объектов.

«Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности», — Захарова.

По данным российской стороны, США вынуждают европейских союзников «делиться с американцами данными наблюдений за территорией России».

«Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли», — Захарова.

Поэтому Москвой было принято решение выйти из Договора по открытому небу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2020 г. США вышли из Договора по открытому небу. 15 января 2021 г. МИД РФ объявил о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из соглашения.
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Политика , Мария Захарова , МИД , НАТО , Москва , США
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