Лавров: США ведут себя на Ближнем Востоке как слон в посудной лавке 

“Этим никто не должен заниматься. А мы, к сожалению, видим, как в этом регионе (Ближнего Востока — ред.) США и их ближайшие союзники ведут себя как слон в посудной лавке: Ирак, Ливия, попытки разрушить еще и Сирийскую Арабскую Республику. Все это, к сожалению, аукается слишком тяжелыми последствиями для стран регионов, для народов, которые здесь живут“, — сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом.