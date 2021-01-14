Глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед 

"С гордостью могу сказать, что предприятия Удмуртии осваивают европейские и азиатские рынки. Продукцию наших сельхозпроизводителей покупают в США, Германии, Швейцарии, Австрии, странах СНГ и в Китае. Один из лидеров в агропромышленном комплексе, в переработке молочной продукции в частности, агрохолдинг "КОМОС", не только стал экспортировать молоко и мороженое в Китай, но и мясо в Монголию. И сейчас у нас планы по экспорту куриного яйца в Саудовскую Аравию", — сказал Бречалов.