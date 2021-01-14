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Глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед 

РИА Новости 1 час назад
Глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед
Фото: РИА Новости
Глава Удмуртии Александр Бречалов направил в подарок президенту РФ Владимиру Путину сотовый мед, произведенный на сельскохозяйственном микропредприятии в Каракулинском районе, и рассказал, что крупная партия такого же меда была отправлена в Швейцарию в рамках освоения новых рынков сбыта.

"Хочу показать, я направил вам (тоже надеюсь, что дойдет) упакованный сотовый мед. Особенность его в том, что производит его микропредприятие, сельскохозяйственное предприятие, которое находится в деревне Вятское Каракулинского района. В деревне проживают 380 человек. Так вот два брата при поддержке Минсельхоза России, при поддержке команды Удмуртии смогли реализовать свой проект, и 2,5 тонны меда в таких упаковках отправились в Швейцарию", — рассказал Бречалов на встрече с главой государства, которая проходила в режиме видеосвязи, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что в регионе есть возможность не только для крупного и среднего бизнеса, но и для микро— и малого бизнеса завоевывать новые рынки сбыта.

"С гордостью могу сказать, что предприятия Удмуртии осваивают европейские и азиатские рынки. Продукцию наших сельхозпроизводителей покупают в США, Германии, Швейцарии, Австрии, странах СНГ и в Китае. Один из лидеров в агропромышленном комплексе, в переработке молочной продукции в частности, агрохолдинг "КОМОС", не только стал экспортировать молоко и мороженое в Китай, но и мясо в Монголию. И сейчас у нас планы по экспорту куриного яйца в Саудовскую Аравию", — сказал Бречалов.

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Политика , Александр Бречалов , Владимир Путин , Минсельхоз
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