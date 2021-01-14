Глава Удмуртии отправил Путину в подарок сотовый мед 

"Хочу показать, я направил вам (тоже надеюсь, что дойдет) упакованный сотовый мед. Особенность его в том, что производит его микропредприятие, сельскохозяйственное предприятие, которое находится в деревне Вятское Каракулинского района. В деревне проживают 380 человек. Так вот два брата при поддержке Минсельхоза России, при поддержке команды Удмуртии смогли реализовать свой проект, и 2,5 тонны меда в таких упаковках отправились в Швейцарию", — рассказал Бречалов на встрече с главой государства, которая проходила в режиме видеосвязи, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Глава Удмуртии отправил Путину местные соты. Еще 2,5 тонны такого меда отправились в Швейцарию pic.twitter.com/kX9qxRKc9W— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 14, 2021
"С гордостью могу сказать, что предприятия Удмуртии осваивают европейские и азиатские рынки. Продукцию наших сельхозпроизводителей покупают в США, Германии, Швейцарии, Австрии, странах СНГ и в Китае. Один из лидеров в агропромышленном комплексе, в переработке молочной продукции в частности, агрохолдинг "КОМОС", не только стал экспортировать молоко и мороженое в Китай, но и мясо в Монголию. И сейчас у нас планы по экспорту куриного яйца в Саудовскую Аравию", — сказал Бречалов.