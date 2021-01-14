Путин попросил главу Удмуртии следить за ростом цен

"Александр Владимирович, в целом считаю, что ваша команда и вы, разумеется, как руководитель этой команды справляетесь с теми задачами, которые стоят перед республикой. В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям", — сказал Путин Бречалову.