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Путин попросил главу Удмуртии следить за ростом цен в регионе 

РИА Новости 1 час назад
Путин попросил главу Удмуртии следить за ростом цен
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин попросил главу Удмуртии Александра Бречалова следить за ростом цен в регионе и продолжать предпринимать усилия для его сдерживания.
Путин в четверг провел встречу с главой Удмуртии в режиме видеоконференции, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Александр Владимирович, в целом считаю, что ваша команда и вы, разумеется, как руководитель этой команды справляетесь с теми задачами, которые стоят перед республикой. В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям", — сказал Путин Бречалову.

"Хочу также отметить усилия, которые вы предпринимаете по поводу сдерживания цен. Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков", — добавил президент.

Путин уточнил, что в среднем в Удмуртии рост цен составляет два с небольшим процента за год, что ниже инфляции.

"Так и продолжайте это делать, таргетировать это, спокойно, чтобы, конечно, не вредить бизнесу, но тем не менее за этим нужно следить", — заключил глава государства.

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Политика , Александр Бречалов , Владимир Путин
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