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Москва

Директор ВЦИОМ анонсировал изменение технологии опросов 

Говорит Москва 57 минут назад
Директор ВЦИОМ анонсировал изменение технологии опросов
Фото: ТАСС
Сейчас респондентов опрашивают по телефону, планируется переход к режиму онлайн.
Глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что способ опроса кардинально изменился в 2015 году — тогда отказались от квартирных обходов в пользу телефонного интервью. По его словам, в ближайшее время опрос начнут проводить через интернет.

«До 2015 года превалировал метод интервью личный. Интервьюеры ходили по квартирам и опрашивали людей. Сейчас полностью перешли на телефонные опросы, потому что доступ в квартиры стал ограниченным, не все хотят открывать. Телефонизация сейчас 100%, есть возможность дозвониться. Мы сейчас рассказываем о результатах телефонного опроса.

Будущее за интернетом, сейчас у нас интернетом охвачено более 80%. Смешанная форма несёт определённые риски. Сейчас мы стоим на пороге перехода от телефонных опросов к интернет-опросам. Это неизбежно, мы к этому готовимся и будем представлять данные, полученные через интернет».
Фёдоров объяснил, что респонденты выбираются случайным образом по всей России — телефонные номера генерирует специальная программа.

«Респондент находится случайным образом, это требование научной методологии. У нас есть генератор телефонных номеров. Он отбирает из существующих диапазонов, мы покрываем фактически всю территорию РФ, попадают и жители Москвы, и регионов Дальнего Востока, и Крайнего Севера, то есть каждый из регионов имеет равные шансы попасть в нашу выборку. Мы попадаем к нашим респондентам, договариваемся об интервью. Беседа длится примерно 25-30 минут. Интервьюеры распределены по всей стране, они находятся в call-центрах. Программа сама отсекает номера, если там сейчас ночное время, звоним в удобное».

Директор ВЦИОМа отметил, что их методика исключает участие добровольцев и плату за интервью. Для формирования опроса центр делает выборку из 1600 человек. Этого достаточно, чтобы узнать в среднем мнение населения на конкретную ситуацию, отметил Фёдоров.
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Политика , Общество , Валерий Федоров , ВЦИОМ , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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