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Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19
Фото: РИА Новости
Наступает переломный момент кризиса, связанного с пандемией коронавируса, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться», — сказал глава правительства в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

Он отметил, что вакцинация должна создать полноценную защиту от инфекции, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю.
Ранее президент Владимир Путин поручил со следующей недели перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины.
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Политика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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