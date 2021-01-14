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Суд продлил меру пресечения Михаилу Меню 

ТАСС 1 час назад
Суд продлил меру пресечения Михаилу Меню
Фото: ТАСС
Басманный суд Москвы в четверг продлил запрет определенных действий бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню, обвиняемому в хищении, до конца февраля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Меню в виде запрета определенных действий до 28 февраля", — сообщили агентству.

Суд ранее установил Меню запреты в рамках избранной ему меры пресечения: не покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления и не использовать интернет. Мень отбывает меру пресечения по месту фактического проживания — в Красногорском районе Московской области.
Задержан Михаил Мень
Следственные действия по делу экс-главы Ивановской области Меня завершены, он начал ознакомление с материалами своего дела, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

"Незадолго до избрания меры пресечения Мень заразился коронавирусом. Многие следственные действия были проведены без него. Сейчас следственные действия завершены. Мы с подзащитным начали ознакомление с материалами уголовного дела", — сказал защитник.

Мень не смог дать показания по существу своего уголовного дела, так как заразился коронавирусом во время следствия, сообщил Мусаев.

"В ноябре 2020 года он заболел коронавирусной инфекцией. Потом он лечился и восстанавливался. Все предварительное следствие по существу дела для самого Меня прошло за считаные дни. Так что стало невозможно дать показания по существу дела. Хотя мы ходатайствовали об этом, как и о ряде очных ставок", — сказал Мусаев.

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Политика , Происшествия , Мурад Мусаев , Михаил Мень , Ивановская Область
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