Суд продлил меру пресечения Михаилу Меню 

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Меню в виде запрета определенных действий до 28 февраля", — сообщили агентству.

Суд ранее установил Меню запреты в рамках избранной ему меры пресечения: не покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, не отправлять и не получать почтово-телеграфные отправления и не использовать интернет. Мень отбывает меру пресечения по месту фактического проживания — в Красногорском районе Московской области.

Следственные действия по делу экс-главы Ивановской области Меня завершены, он начал ознакомление с материалами своего дела, сообщил его адвокат Мурад Мусаев

"Незадолго до избрания меры пресечения Мень заразился коронавирусом. Многие следственные действия были проведены без него. Сейчас следственные действия завершены. Мы с подзащитным начали ознакомление с материалами уголовного дела", — сказал защитник.

Мень не смог дать показания по существу своего уголовного дела, так как заразился коронавирусом во время следствия, сообщил Мусаев.