Зюганов заявил об отсутствии его преемников в КПРФ

"Вы про моих преемников задавайте вопросы тем, кого рекомендуют, они пусть ответят. У нас нет преемников в партии. Партия у нас коллективная, съезд избирает руководящий орган ЦК тайным голосованием, а из ЦК выдвигают кандидата, которого избирают. У нас нет такой практики, что вот этот преемник, а этот не преемник", — сказал Зюганов РИА Новости.