Зюганов заявил об отсутствии его преемников в КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спокойно относится к сообщениям о его якобы снятии с руководящего поста в партии и будущем преемнике, подчеркнув, что в КПРФ нет практики назначения преемников, ее руководитель избирается на отчетном съезде.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в КПРФ идет борьба за пост председателя партии, среди кандидатов на место Зюганова называют замглавы центрального комитета (ЦК) КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина и других.
"Вы про моих преемников задавайте вопросы тем, кого рекомендуют, они пусть ответят. У нас нет преемников в партии. Партия у нас коллективная, съезд избирает руководящий орган ЦК тайным голосованием, а из ЦК выдвигают кандидата, которого избирают. У нас нет такой практики, что вот этот преемник, а этот не преемник", — сказал Зюганов РИА Новости.
Лидер КПРФ отметил, что к подобным слухам относится спокойно.
"Меня уже 20 лет снимают, преследуют, судят, запрещают", — добавил Зюганов.