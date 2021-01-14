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Москва

Зюганов прокомментировал слухи о своем преемнике на посту лидера КПРФ 

РИА Новости 46 минут назад
Зюганов заявил об отсутствии его преемников в КПРФ
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что спокойно относится к сообщениям о его якобы снятии с руководящего поста в партии и будущем преемнике, подчеркнув, что в КПРФ нет практики назначения преемников, ее руководитель избирается на отчетном съезде.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о том, что в КПРФ идет борьба за пост председателя партии, среди кандидатов на место Зюганова называют замглавы центрального комитета (ЦК) КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина и других.

"Вы про моих преемников задавайте вопросы тем, кого рекомендуют, они пусть ответят. У нас нет преемников в партии. Партия у нас коллективная, съезд избирает руководящий орган ЦК тайным голосованием, а из ЦК выдвигают кандидата, которого избирают. У нас нет такой практики, что вот этот преемник, а этот не преемник", — сказал Зюганов РИА Новости.

Лидер КПРФ отметил, что к подобным слухам относится спокойно.

"Меня уже 20 лет снимают, преследуют, судят, запрещают", — добавил Зюганов.

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Комментарии 5
Политика , Геннадий Зюганов , Юрий Афонин , Госдума , КПРФ , РИА Новости
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