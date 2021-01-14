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Орловский губернатор объяснил, почему пристыдил просившую помощи девушку 

РИА Новости 34 минуты назад
Российский губернатор пристыдил просившую помощи девушку
Фото: РИА Новости
Губернатор Орловской области Андрей Клычков объяснил "Газете.Ru", почему пристыдил девушку, просившую помочь ее заболевшим родителям.
Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь.

"Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?", — ответил девушке губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита.

"Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна", -сказал глава региона, комментируя свой ответ Бариновой.

Он подчеркнул, что готов извиниться за свои слова, когда инцидент будет полностью исчерпан.
Клычков добавил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки. По его словам, врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения. Коронавирус у пациентов не подтвердился.
При этом губернатор признал наличие задержек с оказанием медицинской помощи.

"У нас в выходные дни до 200 вызовов на каждого врача-терапевта приходилось. Врач не может пойти и через пять минут оказаться у пациента. К сожалению, это реальности сегодняшнего дня ", — заключил он.

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Комментарии 6
Политика , Общество , Андрей Клычков , Наталья Баринова , Газета.Ru , Башкортостан , Москва , Московская область , Тюменская Область , Челябинская Область
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