Российский губернатор пристыдил просившую помощи девушку

Ранее местная жительница Наталья Баринова записала видеообращение к Клычкову, в котором пожаловалась что ее родителям с подозрением на коронавирус не оказали медицинскую помощь.

"Когда родители болеют, может, не надо по барам ходить?", — ответил девушке губернатор, прикрепив фотографию с ее страницы в Instagram, на которых она запечатлена с коктейлями в заведении общепита.

"Сегодня наша жизнь крайне публична и открыта, в том числе и через интернет-ресурсы можно посмотреть, кто, где и как гуляет. Безусловно, может, не совсем правильно людям говорить, что делать, но картинка жизни иногда тоже видна", -сказал глава региона, комментируя свой ответ Бариновой.

Он подчеркнул, что готов извиниться за свои слова, когда инцидент будет полностью исчерпан.

Клычков добавил, что лично разобрался в ситуации с оказанием медпомощи родителям девушки. По его словам, врачи приехали к заболевшим на следующий день после их обращения. Коронавирус у пациентов не подтвердился.

При этом губернатор признал наличие задержек с оказанием медицинской помощи.