Жириновский допустил выдвижение женщины в президенты России

"Мы всегда будем участвовать, ЛДПР. И я лично. Всегда надо участвовать. Может быть, губернатор Островский созреет, ему уже 45 почти, может быть, (Михаил) Дегтярев, губернатор, понаберется опыта. У нас много кандидатов. Может быть, (Василий) Власов молодой. А может быть, женщину подготовим. У нас есть Елена Афанасьева из Оренбурга. Я готов, ЛДПР готова. У нас есть кандидаты и на мое место, и в президенты, и в депутаты, и в сенаторы", — сказал Жириновский в прямом эфире в Instagram.