Жириновский посетовал на сложности с поиском преемника 

Сейчас сколько я ни предлагал тем, кто наиболее близок к руководству партии, — боятся, ибо оппозиционной партией руководить в России тяжело, нужно иметь очень много знаний, быть публичным, иметь возможность отвечать на любой вопрос в любое время суток. Я бы с удовольствием, но пока нет, я ищу, требую, настаиваю, но все боятся, — сказал Жириновский.