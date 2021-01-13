МИД опроверг слова Пашиняна о позиции России по статусу Карабаха

Российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ , посол по особым поручениям МИД Игорь Попов опроверг слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в рамках карабахского урегулирования Москва предлагала вернуть Азербайджану семь районов "просто так" и забыть про статус непризнанной НКР.

Ранее Пашинян опубликовал статью "Истоки 44-дневной войны", в которой говорится, что российские предложения не затрагивали статус Нагорного Карабаха и сводились лишь к теме возвращения ряда территорий Азербайджану.

Как отметили в МИД, под предложениями России премьер, вероятно, подразумевал план поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам в июне 2019 года. В его основе было возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Кроме того, он предполагал признание за НКР прав, которые обеспечивали бы организацию полноценной жизнедеятельности ее населения, участие представителей Карабаха в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое.

"Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов "за просто так", забыть про статус и успокоиться, не соответствует действительности", — приводятся на сайте МИД слова Попова.

Он подчеркнул, что предложения в качестве конечной цели предусматривали определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в согласованные сторонами сроки под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, "выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права". При этом там говорилось, что формулировки выносимых на голосование вопросов "не будут ничем ограничиваться", а любой его результат "будет уважаться сторонами".

"Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов. Ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось, но главное — переговоры велись на регулярной основе. Вплоть до 2018 года, когда Ереван выдвинул новые подходы", — добавил посол по особым поручениям.

Конфликт в Карабахе

Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда автономная Нагорно-Карабахская область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.