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В Госдуме рассказали об украинских патриотах в Крыму 

РИА Новости Крым 1 час назад
Депутат Госдумы раскритиковал украинских патриотов в Крыму
Фото: ТАСС
Звонок проукраинского крымчанина в студию телеканала "Наш", вещающего в соседнем государстве, показывает уровень "патриотизма" таких жителей полуострова. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала депутат Госдумы Светлана Савченко.
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Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в эфир украинского телеканала "Наш" дозвонился крымчанин, представившийся патриотом Украины. По его словам, он бы и рад переехать на Украину, но ему мешает уровень низкий уровень жизни там. При этом, по его же словам, в Крыму все "очень хорошо".

"Интересный патриотизм: выбирает, где выгоднее жить. Вот какие патриоты у Украины. Они и в 2014 году стремились туда, где выгоднее, в Евросоюз. Стояли за "кружевные трусы", — заявила Светлана Савченко.

Депутат отметила, что с малочисленными украинскими патриотами в Крыму, ничего делать не надо, если они не вредят.

"Начинать их высылать и репатриировать? А чем мы тогда будем отличаться от них? Если человек вредит и занимается подрывной деятельности, то тогда его по закону нужно привлекать к ответственности, а то, что он живет там, где ему выгоднее, это просто характеризует уровень его патриотизма", — подытожила депутат ГД РФ.

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Комментарии 72
Политика , Светлана Савченко , ЕС , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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