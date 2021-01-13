Депутат Госдумы раскритиковал украинских патриотов в Крыму

Светлана Савченко. Звонок проукраинского крымчанина в студию телеканала "Наш", вещающего в соседнем государстве, показывает уровень "патриотизма" таких жителей полуострова. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала депутат Госдумы

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в эфир украинского телеканала "Наш" дозвонился крымчанин, представившийся патриотом Украины. По его словам, он бы и рад переехать на Украину, но ему мешает уровень низкий уровень жизни там. При этом, по его же словам, в Крыму все "очень хорошо".

"Интересный патриотизм: выбирает, где выгоднее жить. Вот какие патриоты у Украины. Они и в 2014 году стремились туда, где выгоднее, в Евросоюз. Стояли за "кружевные трусы", — заявила Светлана Савченко.

Депутат отметила, что с малочисленными украинскими патриотами в Крыму, ничего делать не надо, если они не вредят.