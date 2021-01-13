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Британскую «помощь» по Крыму в Совфеде назвали политическим проектом 

News.ru 19 минут назад
Британскую «помощь» по Крыму в Совфеде назвали политическим проектом
Фото: sf_press/flickr.com
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что проекты Лондона по «возвращению» Крыма и по Донбассу являются чисто политическими. Так он отреагировал на информацию о финансовом участии посольства Великобритании на Украине в гуманитарных проектах Киева по Крыму.
Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственным способом защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы, которая шла с территории Украины, отметил Косачев в беседе с РИА Новости.

Именно сохранение такой угрозы определило и продолжает определять перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке, а точнее — их постепенное сужение, тем более когда в дело включаются такие «помощники», как британцы и прочие англосаксы, — подчеркнул сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что намерение Великобритании финансировать «реинтеграцию» Крыма в состав Украины является пустой декларацией. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. По его словам, сейчас в Крыму будут искать какие-то нарушения и приводить в пример якобы желание крымских татар вернуться в состав Украины. По его мнению, это — театр лицедеев.
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Комментарии 7
Политика , В мире , Руслан Бальбек , Константин Косачев , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Киев , Лондон , Республика Крым , Великобритания
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