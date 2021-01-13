Британскую «помощь» по Крыму в Совфеде назвали политическим проектом 

Именно сохранение такой угрозы определило и продолжает определять перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке, а точнее — их постепенное сужение, тем более когда в дело включаются такие «помощники», как британцы и прочие англосаксы, — подчеркнул сенатор.