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Депутат назвал инициативу Лондона по Крыму словоблудием 

News.ru и ещё 1 59 минут назад
Депутат назвал инициативу Лондона по Крыму словоблудием
Фото: ТАСС
Намерение Великобритании финансировать «реинтеграцию» Крыма в состав Украины — пустая декларация. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Ранее стало известно, что британское посольство на Украине будет финансировать проекты, направленные на «реинтеграцию» Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе в состав Украины. На эти цели будет выделено до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 млн рублей).

Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а точнее, её отсутствие. Британия чётко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене, — цитирует РИА Новости Бальбека.

Британия профинансирует "реинтеграцию" Крыма в состав Украины
Он добавил, что сейчас в Крыму будут искать какие-то нарушения и приводить в пример якобы желание крымских татар вернуться в состав Украины. По его мнению, это — театр лицедеев.

Но в сегодняшней Украине подобные шоу в моде: сладкие обещания, эффектные лозунги, яркие картинки будущего, и британское предложение удачно вписалось в этот модный мейнстрим, — считает Бальбек.

Британские власти с 1 января разрешили своим судам платить за услуги «Госгидрографии», а также расплачиваться в портовых терминалах ГУП «Крымские морские порты», Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта.
Как писал NEWS.ru, это может свидетельствовать о том, что Лондон частично признаёт Крымский полуостров российской территорией, считает депутат Андрей Козенко.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя.
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Политика , Руслан Бальбек , Андрей Козенко , Госдума , РИА Новости , Киев , Республика Крым , Великобритания
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