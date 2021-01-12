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Москва

Посол: США навязывали неприемлемые условия по ДСНВ 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Посол: США навязывали неприемлемые условия по ДСНВ
Фото: ТАСС
США требовали вернуть верификационные механизмы времен Холодной войны при обсуждении условий продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

"Вашингтон пошел по пути навязывания неприемлемых условий для продления соглашения. Например, коллеги настаивали на возврате к верификационным процедурам времен холодной войны", — сказал Антонов.

Также посол подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контроля за соблюдением договоренностей. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году.
Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.
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Комментарии 1
Политика , Анатолий Антонов , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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