Депутат назвал наивными слова Зеленского о Королеве

«Я считаю, что Королев, конечно, себя не разделял на русского или украинца. Он себя считал человеком советской эпохи. Он был советским конструктором и ученым. Говорить сейчас, что раз он родился на Украине, то является украинским ученым, по меньшей мере наивно или глупо. Не знаю, чего больше. В глупости не хочется обвинять президента большой страны. Конечно, он не глупый человек, но политическая наивность ему присуща», — заявил в беседе со «Звездой» Калашников.