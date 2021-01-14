Якутская городская дума приняла отставку мэра

"Депутаты утвердили отставку мэра. За проголосовали 17 человек, шесть против, один воздержался. Принято решение назначить и.о. Григорьева", — сказал собеседник агентства.

Сардана Авксентьева сообщила в понедельник о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Она стала первой женщиной-мэром Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии.

В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".