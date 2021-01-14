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Гордума Якутска приняла отставку мэра Авксентьевой 

РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Якутская городская дума приняла отставку мэра
Фото: Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Якутская городская дума на внеочередной сессии в четверг приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевы и утвердила на должность и.о. главы городского округа "город Якутск" Евгения Григорьева, сообщили РИА Новости в парламенте.

"Депутаты утвердили отставку мэра. За проголосовали 17 человек, шесть против, один воздержался. Принято решение назначить и.о. Григорьева", — сказал собеседник агентства.

Сардана Авксентьева сообщила в понедельник о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Она стала первой женщиной-мэром Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии.
В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что Григорьев успел проявить себя как эффективный руководитель, который хорошо знает и город и проблемы простых людей.
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Политика , Айсен Николаев , Сардана Авксентьева , РИА Новости , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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