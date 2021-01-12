Поклонская: Киеву нужен Крым без людей

"Как сказал тот же (глава МИД Украины Дмитрий) Кулеба, Крым является кровоточащей раной на теле России и они уже туда хорошенько насыпали соли… Они же говорят — мы хотим вернуть территорию Крыма, а крымчане нам не нужны. Территорию без людей. По сути, мы должны собрать узелки и уйти, отдать им территорию, потому что они так хотят, потому что они нас не слышат", — сказала Поклонская на пресс-конференции в Симферополе.