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Поклонская считает, что Киеву нужен Крым без людей 

РИА Новости 18 минут назад
Поклонская: Киеву нужен Крым без людей
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская считает, что стремление властей Украины вернуть юрисдикцию над Крымом касается исключительно территории полуострова без его жителей.

"Как сказал тот же (глава МИД Украины Дмитрий) Кулеба, Крым является кровоточащей раной на теле России и они уже туда хорошенько насыпали соли… Они же говорят — мы хотим вернуть территорию Крыма, а крымчане нам не нужны. Территорию без людей. По сути, мы должны собрать узелки и уйти, отдать им территорию, потому что они так хотят, потому что они нас не слышат", — сказала Поклонская на пресс-конференции в Симферополе.

Ранее Кулеба заявил, что готов пригласить представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в мае в Киеве. Поклонская в комментарии РИА Новости заявила, что проведение Киевом саммита по возвращению контроля над Крымом будет расценено как подготовка к совершению международного преступления.
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Комментарии 1
Политика , Наталья Поклонская , МИД , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости
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