Козак прибыл в Берлин на встречу советников в нормандском формате 

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«Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата», — цитирует ведомство РИА Новости.

В сентябре 2020 года политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине обменялись мнениями по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины.