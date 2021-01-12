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Козак прибыл в Берлин на встречу советников в нормандском формате 

RT на русском 52 минуты назад
Козак прибыл в Берлин на встречу советников в нормандском формате
Фото: РИА Новости
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата по Украине. Об этом сообщили в посольстве России в ФРГ.

«Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата», — цитирует ведомство РИА Новости.

В сентябре 2020 года политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине обменялись мнениями по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины.
При этом, как отметил тогда Козак, прорыва достигнуто не было.
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Политика , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Берлин , Германия
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