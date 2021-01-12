Поклонская сочла преступлением украинский саммит по Крыму 

Депутат подчеркнула, что проведение саммита нарушает права миллионов крымчан и должно быть расценено «как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил российских представителей на саммит «крымской платформы» для обсуждения «возвращения Крыма».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.