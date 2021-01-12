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Поклонская сочла преступлением украинский саммит по Крыму 

Газета.Ru 2 часа назад
Поклонская сочла преступлением украинский саммит по Крыму
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сочла «международными преступлением» запланированное Украиной проведение саммита «крымской платформы». Об этом она рассказала РИА «Новости».
Депутат подчеркнула, что проведение саммита нарушает права миллионов крымчан и должно быть расценено «как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил российских представителей на саммит «крымской платформы» для обсуждения «возвращения Крыма».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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Политика , Дмитрий Кулеба , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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