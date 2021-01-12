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Москва

Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства 

BFM.RU и ещё 21 44 минуты назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства России. Кроме того, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда, сообщает пресс-служба кабмина.
Сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом, сообщил Михаил Мишустин в ноябре 2020 года. Но эту работу откладывать больше нельзя, добавил российский премьер. Он предложил начать оптимизацию с 1 января и "не растягивать", а провести ее за три месяца.

"Кабмин завершил подготовку нормативной базы для реформы госаппарата. Новым постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств… Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в аппарате правительства появится семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.
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"Департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры будут упразднены. Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования", — добавляется в сообщении.

Кроме того, будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.
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Политика , Видео , Михаил Мишустин , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ
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