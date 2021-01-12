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В Совфеде предложили наказывать за «трэш-стримы» 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Совфеде предложили наказывать за «трэш-стримы»
Фото: РИА Новости
Стриминг в сети необходимо сделать отягчающим обстоятельством при назначении наказания за преступления, заявила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Если детально анализировать содержание трэш-стримов, то в них можно найти несколько составов Уголовного кодекса, начиная от оскорбления, хулиганства и заканчивая причинением увечий или убийством. Это совершенно разные по тяжести деяния. А то, что все это транслируется в сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания", — сказала сенатор.

По словам Рукавишниковой, разработка нормативных актов, которые бы регулировали данную сферу, действительно назрела и требует детального обсуждения с экспертами, взвешенного и многостороннего подхода. Поэтому уже на весеннюю сессию 2021 года в Совете Федерации запланирован круглый стол, посвященный, в том числе, и этой проблематике, сказала она.
При этом сенатор особо подчеркнула, что есть и совершенно другой формат стримов — театрализованное представление или любительское игровое кино, в котором демонстрируются сцены жестокости и насилия. "В них обычно заняты профессиональные актеры, которые участвуют в этом добровольно, осознанно и с минимальным риском причинения вреда физическому или психологическому здоровью. К подобным "фильмам" или стримам и их авторам, вероятно, вполне достаточно применять уже действующие нормы права в сфере пропаганды насилия", — убеждена зампред комитета.
Она напомнила, что в последнее время тема съемки потенциально "хайповых" видеороликов приобрела большую популярность, особенно у молодежи, однако наряду с действительно полезными и интересными прямыми эфирами разнообразных мастер-классов получили распространение и "трэш-стримы", в которых человек либо сам рискует жизнью и здоровьем, либо понуждает сделать это какого-то другого человека или группу лиц. "Издавна известно, что любое шоу, связанное с реальным риском, определенная публика всегда воспринимает охотно, достаточно вспомнить гладиаторские бои в Древнем Риме. Поэтому подобные стримы быстро и легко набирают популярность. Но по этическим представлениям нашего общества они не должны сниматься и демонстрироваться", — заявила Рукавишникова.
В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую так называемые "трэш-стримы".
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Политика , Ирина Рукавишникова , Совет Федерации , РИА Новости
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