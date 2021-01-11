Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились четыре часа

Ранее сообщалось, что Путин проведет также отдельные двусторонние беседы со своими азербайджанским и армянским коллегами.

Трехсторонние переговоры проходили за закрытыми дверями, за исключением выступления Путина в самом начале. Президент РФ тогда отметил, что Россия дорожит партнерскими и добрососедскими отношениями с Азербайджаном и Арменией, и поблагодарил своих коллег за позитивное восприятие посреднических усилий российской стороны по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Путин констатировал, что достигнутые в ноябре 2020 года договоренности последовательно реализуются, и это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования нагорнокарабахского конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.