Миронов: судьбу аккаунтов в соцсетях должен решать суд 

«На защиту последних должен встать суд, который нужно наделить полномочиями, чтобы решать судьбу аккаунтов и всего контента. Полагаю, в перспективе это должно быть оформлено и на международном уровне, поскольку эффективно регулировать интернет-сферу в рамках отдельно взятой страны крайне сложно», — отметил парламентарий.