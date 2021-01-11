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Москва

Миронов: судьбу аккаунтов в соцсетях должен решать суд 

ИА Regnum 1 час назад
Миронов: судьбу аккаунтов в соцсетях должен решать суд
Фото: РИА Новости
Суд должен защищать права граждан на аккаунты в соцсетях, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, на который было подписано почти 89 млн пользователей.
С гражданско-правовой точки зрения настала необходимость коренного изменения в отношениях между соцсетями и пользователями, считает Миронов.

«На защиту последних должен встать суд, который нужно наделить полномочиями, чтобы решать судьбу аккаунтов и всего контента. Полагаю, в перспективе это должно быть оформлено и на международном уровне, поскольку эффективно регулировать интернет-сферу в рамках отдельно взятой страны крайне сложно», — отметил парламентарий.

После заявления сети Twitter о вечной блокировке аккаунта нынешнего президента США Дональда Трампа акции компании упали.
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Политика , Сергей Миронов , Дональд Трамп , Госдума , Справедливая Россия , США
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