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Путин оценил ход реализации соглашения по Карабаху 

RT на русском 1 час назад
Путин: договоренности по Карабаху последовательно реализуются
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху.

«Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трёхсторонние договорённости последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создаёт необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов», — сказал Путин в ходе встречи в Кремле с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ранее пресс-служба администрации президента России сообщила, что переговоры было решено провести по инициативе Путина.
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Политика , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Азербайджан , Армения
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