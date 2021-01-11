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Для наблюдателей на выборах предложили создать спальные места 

РИА Новости и ещё 1 58 минут назад
Для наблюдателей на выборах предложили создать спальные места
Фото: РИА Новости
Партия "Коммунисты России" считает, что необходимо за счет госбюджета обеспечить избирательные участки спальными местами и трехразовым питанием для наблюдателей в течение всего многодневного периода голосования на выборах, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что многодневное голосование может прижиться в России и после завершения пандемии коронавируса. Она напомнила, что в других странах "без всяких пандемий неделями голосуют".

"Считаем важным ввести новацию с 2021 года, что в связи с трехдневным голосованием все наблюдатели допущенных к выборам в Госдуму политических партий, которых не более 16, обеспечиваются за счет госбюджета трехразовым питанием в течение каждого из трех дней голосования и оборудованным спальным местом на избирательном участке, так как должны иметь возможность не прерывать наблюдение и мониторить неприкосновенность избирательных бюллетеней", — рассказал РИА Новости Сурайкин.

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Политика , Элла Памфилова , Максим Сурайкин , Госдума , Центризбирком России , РИА Новости
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