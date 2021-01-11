Горбачев выразил уверенность в преодолении кризисов на постсоветском пространстве

"Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть", — заявил Горбачев в интервью РИА Новости.