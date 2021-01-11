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Москва

Горбачев оценил ситуацию на постсоветском пространстве 

РИА Новости 1 час назад
Горбачев выразил уверенность в преодолении кризисов на постсоветском пространстве
Фото: РИА Новости
Экс-президент СССР Михаил Горбачев, говоря о ситуации на постсоветском пространстве, в том числе в Белоруссии и Киргизии, назвал эти кризисы трудностями перехода к демократии, он уверен, что их было бы меньше, если бы Союз в какой-то форме удалось сохранить.

"Конечно, то, что происходит у наших соседей, очень волнует меня. Это трудности перехода к демократии. Если бы нам удалось сохранить в какой-то форме Союз, их было бы, я уверен, меньше. Но я верю, что народы способны их преодолеть", — заявил Горбачев в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что высказывался о ситуации в Белоруссии минувшей осенью в интервью британскому изданию The Times: говорил, что восхищается белорусами.

"И надо дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен. Если надо провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не надо в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса", — добавил бывший советский лидер.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
В начале октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, сопровождаемые массовым подкупом голосов. Недовольные итогами голосования уже на следующий день вышли на стихийный митинг с требованием отменить результаты. Поначалу мирный митинг вскоре перерос в массовые беспорядки и столкновения с милицией, в результате которых пострадали более 1,2 тысячи человек и один погиб. Ночью митингующим все-таки удалось штурмом взять здание парламента республики, в котором располагается и администрация президента. Ежедневные многочисленные митинги и кадровая чехарда, сопровождаемая самоназначениями и насильственным захватом должностей, продолжались до отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября. Вся власть перешла к бывшему оппозиционеру Садыру Жапарову. После месяца правления он добровольно покинул пост для участия в досрочных выборах главы государства 10 января.
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Политика , Михаил Горбачев , Александр Лукашенко , Администрация Президента РФ , РИА Новости , Кыргызстан
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