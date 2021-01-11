Сенатор назвал зависимость от зарубежных интернет-платформ угрозой суверенитету РФ

«Из блокировки Трампа и альтернативных площадок американскими сетевыми гигантами будем делать серьезные выводы. Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — написал вчера в телеграме Пушков, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.