Сенатор назвал зависимость от зарубежных интернет-платформ угрозой суверенитету РФ

Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ угрожает суверенитету России. Об этом сенатор Алексей Пушков заявил в своем телеграме.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден.
На прошлой неделе сторонники действующего главы государства Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов голосования. В результате произошедшего погибли четыре человека — один был застрелен сотрудниками полиции, смерть троих квалифицируется как чрезвычайное происшествие медицинского характера.
Несколько дней назад Twitter объявил о блокировке страницы Трампа на постоянной основе по причине нарушения им правил социальной сети и в связи с опасениями совершения им попыток спровоцировать беспорядки.
«Из блокировки Трампа и альтернативных площадок американскими сетевыми гигантами будем делать серьезные выводы. Уже понятно, как они действуют и будут действовать в условиях политического кризиса, в том числе за пределами США. Квази-тотальная зависимость от зарубежных интернет-платформ несовместима с суверенитетом страны», — написал вчера в телеграме Пушков, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.